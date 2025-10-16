Provincia Unidas apoya a Lousteau y Ocaña

Los gobernadores de Provincias Unidas presentaron ayer a sus candidatos para la ciudad y la provincias de Buenos Aires, encabezados por Martín Lousteau y Florencio Randazzo, respectivamente, y abogaron por un "plan productivo federal" para el próximo período.

El mandatario de Córdoba, Martín Llaryora, advirtió que "es la primera vez que hay una salida y es con un plan productivo" que, dijo, "será federal o no será nada".

Así se manifestó al tomar la palabra durante el acto de lanzamiento en el estadio Obras de la ciudad de Buenos Aires, donde estuvo acompañado por sus colegas Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy) e Ignacio Torres (Chubut), además del ex gobernador cordobés Juan Schiaretti.

Pullaro planteó que Provincias Unidas "es un espacio político que lo componemos diferentes dirigentes, de diferentes partidos políticos y de diferentes geografías, para construir una alternativa para la República Argentina y sacarla adelante".

"Pretendemos que Argentina no vuelva para atrás. La peor frustración que podríamos tener es que el kirchnerismo vuelva a tener una oportunidad para llegar al gobierno. Lamentablemente a esa oportunidad se la está dando la frustración que está provocando el Gobierno nacional", añadió.

El gobernador de Santa Fe afirmó que "el kirchnerismo tuvo la oportunidad de sacar a la Argentina adelante cuando comenzó su gobierno, pero derrochó recursos en populismo sin apuntar al desarrollo", y acotó que el gobierno de Javier Milei "se quedó enredado en el mundo financiero en lugar de mirar la forma de desarrollar al país".

Por su parte, el senador de la UCR Martín Lousteau, candidato a diputado por Ciudadanos Unidos, afirmó que "hay otra manera de resolver nuestros problemas, sin gritar sino pensando mejor" y "sin odio sino con consenso y respeto".

También abogó por gobernar "apalancándose no en lo financiero sino en lo productivo; ni agrandando el Estado ni desmantelándolo, sino gestionándolo bien".

Lousteau encabeza la lista de diputados mientras Graciela Ocaña hace lo propio en el Senado.

En tanto, el candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires Florencio Randazzo llamó a "extender" el espacio "a lo largo y ancho de la Argentina", al afirmar que el armado representa "la única alternativa de gobierno porque los demás han fracasado" y que de esas filas saldrá el "próximo presidente" del país.