House ofJasmines, orgullo con la primera "Llave Michelin"

House of Jasmines, una casona centenaria de adobe ubicada a las afueras de la ciudad de Salta, ingresó al mapa internacional del turismo de lujo al obtener una de las primeras Llaves Michelin, el nuevo reconocimiento que la emblemática guía francesa incorporó para evaluar la calidad del servicio hotelero, además de su tradicional premiación a los mejores restaurantes del mundo.

El hotel —miembro de la exclusiva red Relais & Châteaux— se suma así a una selecta lista de quince establecimientos distinguidos en todo el país por su excelencia en hospitalidad, atención personalizada y autenticidad de la experiencia. "Este premio es un reconocimiento al trabajo de un equipo, a la pasión diaria y al cuidado en cada detalle", destacó Juan Martín Colombo, gerente general de la propiedad.

La historia de esta emblemática casa salteña combina tradición, arte y refinamiento. Construida hace más de 120 años por la familia Juncosa, House of Jasmines fue adquirida en el año 2000 por el actor estadounidense Robert Duvall, quien la transformó en un pequeño hotel de encanto y le dio el nombre que aún conserva, inspirado en los jazmines que abundan en la zona.

Juan Martín Colombo.

Durante su gestión, el establecimiento fue destacado por la revista "Travel and Leisure" como una de las "50 casas más románticas del mundo". Luego, hacia 2007, la propiedad pasó a manos de la familia francesa Fenestraz, que ya desarrollaba proyectos hoteleros de lujo en Europa y en Córdoba. Desde entonces, el hotel creció y se consolidó como un referente de la hospitalidad boutique en el norte argentino.

La casona tiene 120 años y fue construida con materiales naturales.

"Los Fenestraz apostaron al desarrollo integral del lugar: ampliaron la capacidad a 14 habitaciones, incorporaron un spa, piscina climatizada y experiencias que conectan a los huéspedes con la naturaleza y la cultura local", explicó Colombo.

Para la Guía Michelin, la Llave simboliza la capacidad de un hotel para ofrecer una experiencia integral de hospitalidad excepcional. En el caso de House of Jasmines, el galardón valora no solo la calidad de su infraestructura, sino también el "espíritu de casa" que caracteriza su atención.

"El secreto está en el trabajo en equipo y en la pasión por el servicio. Somos personas comunes que logramos resultados extraordinarios porque nos involucramos al 100% con cada huésped", subrayó el gerente.

"Practicamos el arte de la hospitalidad" dice Colombo.

El establecimiento ofrece alojamiento de alta gama y un abanico de experiencias: cabalgatas, clases de cocina regional, yoga, tardes de spa, cenas maridaje y música en vivo. "Estamos abiertos al público local y queremos que la gente de Salta también viva la experiencia House", agregó Colombo.

La Llave Michelin sitúa a House of Jasmines dentro de un circuito global de excelencia. "Es un reconocimiento a la autenticidad y al compromiso con la calidad, valores que desde siempre marcaron el rumbo de esta casa", señaló Colombo.

Los servicios que brinda son de categoría internacional.

El galardón, dijo, "ratifica que el norte argentino tiene un papel relevante en el turismo internacional de alta gama", un segmento que —pese a las dificultades económicas— mantiene un crecimiento sostenido a nivel mundial. "Ofrecemos una experiencia de descanso, conexión y buena gastronomía en un entorno natural único, con la calidez del equipo y el encanto del paisaje salteño. Creemos que por todo eso la marca Michelin nos eligió", concluyó.