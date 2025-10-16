La veda en Bermejo entrará en vigor el lunes 27, dos semanas más tarde de lo previsto

La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia modificó, por única vez y en carácter excepcional, la fecha de inicio de la veda total de pesca deportiva en el río Bermejo y sus afluentes, que originalmente comenzaba el 13 de octubre. Según la Resolución Nº 406/25 publicada hoy en el Boletín Oficial, la nueva fecha será el 27 del corriente.

La decisión se tomó tras el pedido de comerciantes y casas de venta de artículos de pesca de San Ramón de la Nueva Orán, quienes solicitaron una prórroga argumentando que las condiciones climáticas adversas de agosto y septiembre afectaron de forma significativa la actividad comercial y laboral vinculada a la pesca deportiva.

Desde el organismo ambiental se consideró que el reclamo “responde a una situación excepcional de carácter socioeconómico, en el marco de la crisis que atraviesa el país y la necesidad de generar ingresos en las economías locales”.

El documento oficial recuerda que el artículo 24 de la Ley Provincial N° 8171/19 y la Resolución N° 01/19 del Ministerio de la Producción y Desarrollo Sustentable otorgan a la Secretaría de Ambiente las facultades para adoptar este tipo de decisiones. Además, se cita la Ley de Procedimiento Administrativo, que obliga a los agentes estatales a tomar medidas “proporcionalmente adecuadas al fin perseguido”.

El Programa de Biodiversidad también intervino en el expediente y recomendó que, en caso de extender la veda, se realicen controles semanales de pesca durante el período de excepción.

La resolución aclara que todas las demás disposiciones establecidas en el Reglamento se mantienen vigentes. De esta forma, la veda total en el río Bermejo y sus afluentes entrará en vigor el 27 de octubre, dos semanas más tarde de lo previsto originalmente.