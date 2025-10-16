¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Incendio en salta

Llamas en la madrugada: una espiral provocó un incendio y destruyó una casa en barrio La Ribera

Tres jóvenes que dormían en la vivienda fueron asistidos por personal médico y bomberos de la Policía de Salta. Uno sufrió quemaduras y los otros dos inhalaron monóxido de carbono. El siniestro se desató alrededor de las 3 de la mañana, en la zona oeste de la capital.
Jueves, 16 de octubre de 2025 11:07
Foto ilustrativa, archivo El Tribuno.
Una vivienda del barrio La Ribera, en la zona oeste de la capital salteña, quedó totalmente destruida luego de un incendio ocurrido durante la madrugada de este jueves. El siniestro comenzó alrededor de las 3 de la mañana, cuando una espiral encendida habría tomado contacto con un colchón, generando el fuego que rápidamente se extendió por toda la casa.

Dentro del domicilio vivían tres jóvenes de 21, 26 y 28 años, quienes dormían en distintos lugares cuando comenzó el incendio. Según confirmaron fuentes policiales, el fuego avanzó con rapidez, alimentado por los materiales inflamables del mobiliario, y las llamas se propagaron por toda la estructura en cuestión de minutos.

Un rescate entre el humo y el fuego

Vecinos del lugar, al notar el humo y los gritos de auxilio, salieron de sus casas y ayudaron a rescatar a los jóvenes antes de la llegada de los bomberos. “El fuego se veía desde todos lados”, relató una vecina que participó del rescate.

Uno de los muchachos, de 21 años, sufrió quemaduras en las piernas cuando dormía en el colchón que se incendió. Los otros dos, de 26 y 28 años, resultaron intoxicados por inhalar monóxido de carbono y debieron ser asistidos en el lugar por personal del Samec

Una dotación de bomberos voluntarios de la Policía de Salta trabajó más de una hora para sofocar las llamas y evitar que el fuego se propagara a las viviendas contiguas. Pese a los esfuerzos, la estructura quedó completamente destruida y las pérdidas fueron totales.

Los investigadores presumen que el siniestro se originó de manera accidental, debido al contacto entre la espiral encendida y el colchón, aunque las pericias continuarán para determinar con precisión las causas. 

Tras el incendio, vecinos del barrio iniciaron una campaña solidaria para ayudar a los jóvenes damnificados, quienes perdieron todas sus pertenencias. "No quedó nada, solo las paredes negras”, comentó otro residente de la zona.

Fuente Radio Salta

