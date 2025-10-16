Cómo es “Caramelo”, la conmovedora película que todos miran en Netflix

La película brasileña "Caramelo" es un drama conmovedor con toques de comedia, centrado en el profundo y transformador vínculo entre un chef de cocina y un perro callejero mestizo.

El film recientemente llegó a la plataforma Netflix, donde se convirtió en furor y en una de las producciones más vistas del servicio en la Argentina.

De qué trata “Caramelo”

La trama sigue a Pedro (interpretado por Rafael Vitti), un prometedor y perfeccionista chef de cocina que está a punto de cumplir su sueño de abrir su propio restaurante. Sin embargo, su vida da un giro inesperado y dramático cuando recibe un diagnóstico de cáncer que cambia radicalmente todos sus planes.

Es en este momento difícil que Pedro se cruza con un adorable perro callejero de color caramelo, al que adopta y bautiza con el mismo nombre. La inesperada amistad con Caramelo se convierte en la fuerza central de la historia.

El fiel perro ayuda a Pedro a encontrar consuelo, risa y esperanza, lo conduce a una jornada de redescubrimiento de la vida, y lo obliga a superar obstáculos y a revalorizar la importancia de la familia y el amor en un período de gran incertidumbre.

La película, dirigida por Diego Freitas, celebra la inquebrantable conexión emocional entre humanos y animales, y aborda temas como la amistad, la lealtad, la valentía y la supervivencia.