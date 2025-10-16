Detienen al pasajero de un remis de El Galpón con 2 kilos de marihuana

Efectivos de la Policía de la Provincia pertenecientes al Distrito de Prevención 3 secuestraron dos kilos de marihuana y dinero en efectivo, y detuvieron a un joven en un control vehicular que realizaron esta tarde sobre la ruta nacional 16.

Según pudo saberse los policías estaban haciendo una verificación de vehículos y sus ocupantes y detuvieron la marcha de un automóvil en el kilómetro 707 de ese corredor biocéanico, cerca de la intersección con la ruta nacional 9/34.

El conductor dijo que era un remisero de El Galpón que regresaba con pasajeros desde Salta capital. En ese momento los efectivos detectaron que una de las personas que viajaba en el asiento trasero se puso muy nerviosa y le solicitaron que descendiera del rodado.

Al realizar una requisa de sus pertenencias en el interior de una mochila encontraron dos envoltorios que contenían alrededor de dos kilos de marihuana y dinero en efectivo.

Fuentes policiales confirmaron que el acusado es un joven de 25 años de El Galpón.

Debido a la situación, por disposición de la Justicia de Metán, se dio inmediata intervención a personal de Drogas Peligrosas.