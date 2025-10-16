¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
29°
16 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

red de trata de menores
Durval Palacio
Especial
Día de la Bromatología
Menor detenido
Ataque de furia en Diputados
Inseguridad en Salta
José Luis Espert
Veda de pesca
Alerta Meteorológico para Salta
red de trata de menores
Durval Palacio
Especial
Día de la Bromatología
Menor detenido
Ataque de furia en Diputados
Inseguridad en Salta
José Luis Espert
Veda de pesca
Alerta Meteorológico para Salta

DÓLAR OFICIAL

$1405.00

DÓLAR BLUE

$1450.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Inseguridad en Salta

Detuvieron a un joven que robó un colectivo y lo estrelló contra un contenedor en Villa Mitre

Un hombre de 21 años fue detenido esta madrugada tras sustraer un colectivo en pleno centro de Salta y protagonizar una insólita huida que terminó con el vehículo impactado contra un contenedor en Villa Mitre. La Fiscalía Penal 5 investiga el hecho.
Jueves, 16 de octubre de 2025 09:21
Un joven aprovechó un descuido del chofer y se robó un colectivo. Lo chocó en Villa Mitre.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La tranquilidad de la madrugada se vio alterada en el barrio Villa Mitre, cuando un llamado al Sistema de Emergencias 911 alertó sobre la insólita situación: un colectivo había sido robado en avenida Independencia y Clements, y se desplazaba sin rumbo fijo por las calles del sur de la Capital.

El reporte activó un operativo inmediato de Comisaría 4, cuyos efectivos lograron localizar el vehículo pocas cuadras después, en calle Virgilio Figueroa. Al arribar al lugar, los uniformados hallaron la unidad colisionada contra un contenedor metálico, con daños visibles en la parte frontal.

El conductor, un joven de 21 años, intentó escapar al notar la presencia policial, pero fue rápidamente reducido y detenido. Fuentes cercanas a la investigación informaron que el individuo habría aprovechado un momento de distracción del chofer original para apoderarse del vehículo.

El hecho no solo generó asombro entre los vecinos, sino que también provocó un despliegue de patrulleros en varias cuadras del barrio hasta lograr su interceptación y arresto.

Intervención judicial y secuestro del colectivo

El colectivo fue secuestrado por orden de la Fiscalía Penal 5, que dispuso además la realización de peritajes para determinar los daños ocasionados y las circunstancias del robo.

El Juzgado de Garantías en turno tomó intervención en el caso y ordenó mantener al detenido bajo custodia, mientras se avanza con la investigación penal preparatoria.

Aunque no se reportaron personas heridas, el suceso despertó preocupación por la falta de seguridad y la facilidad con la que el joven logró llevarse un vehículo de gran porte.

 

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD