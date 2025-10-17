Cerrillos incorporará un nuevo camión atmosférico

El intendente de Cerrillos, Enrique Borelli, encabezó la apertura de sobres de la licitación pública para la compra de un camión equipado con un tanque atmosférico, destinado a reforzar las tareas de saneamiento. En el acto se presentaron cinco ofertas, con un promedio de inversión superior a los 200 millones de pesos que serán afrontados por el municipio con asistencia financiera del Gobierno de la Provincia.

Borelli destacó que esta adquisición forma parte del plan de modernización del parque automotor municipal impulsado desde el inicio de su gestión. En estos dos años, la comuna incorporó dos camiones recolectores, una retropala excavadora, motocicletas para inspectores de tránsito y tres vehículos fotones para distintas áreas de servicios públicos. "Este año tuvimos una fuerte caída en la generación de ingresos tributarios y en la coparticipación, lo que redujo la inversión en equipamiento y obras. Sin embargo, con el acompañamiento de la Provincia podremos concretar esta nueva compra", explicó el jefe comunal.

En una primera etapa, el nuevo camión atmosférico brindará servicio a los vecinos de la zona de ruta 26, donde viven más de 17 mil personas distribuidas en 30 barrios, de los cuales solo dos cuentan con red cloacal. Con esto el municipio brinda más servicios a los vecinos de Cerrillos, un municipio que tuvo una gran expansión en los últimos años.