Orán: Hoy es el cierre de la "Semana D" contra el mosquito

Las acciones de concientización y prevención se extendieron del 13 al 17 por hospitales y escuelas de la provincia. La jornada final de hoy se centrará en la presentación de trabajos de alumnos y una fundamental tarea de descacharrado en el Asentamiento Taranto.

Hoy en San Ramón de la Nueva Orán concluye exitosamente la "Semana D: Salta se cuida, sin mosquito, sin dengue" que se desarrolló del 13 al 17 de octubre con la coordinación de los Ministerios de Salud Pública y Educación. Las actividades tuvieron como objetivo fortalecer la lucha contra el mosquito Aedes Aegypti y concientizar a la comunidad, destacando el rol central de las escuelas en esta política de salud pública.

El acto de cierre se realizará hoy viernes 17 en la Casa de la Cultura a partir de las 9 con una feria donde los alumnos y el personal de salud presentarán lo trabajado durante la semana. Además, en el Asentamiento Taranto, se llevará a cabo una jornada de descacharrado desde las 8. Las actividades contarán con la participación del ministro de Salud Pública, Federico Mangione.

Acciones de prevención

Desde el inicio de la semana, el lunes 13, se implementó un cronograma de acciones descentralizadas, abarcando localidades clave en la prevención. La jornada inaugural, denominada "Apertura de la Semana D: Salta se cuida, sin mosquito, sin dengue", tuvo lugar en la Escuela de Comercio N° 5075-Benita Campos de Salta Capital, con la presencia de los Ministros de Salud y Educación. El mismo lunes, se realizaron lanzamientos oficiales de la campaña en San Carlos y Cafayate.

La planificación incluyó tareas operativas fundamentales, como el descacharrado, que se realizaron en barrios de la Municipalidad de Salta (Pereyra Rozas y Lamadrid), en Pichanal (Barrio Tres Palmeras), y en el cierre de Vaqueros. Además, se llevaron a cabo capacitaciones y talleres de concientización para la comunidad, dirigidos a diferentes grupos, como en Cerrillos ("Prevención en Acción" en la Escuela N° 4069), General Güemes (en la Escuela de Campo Santo y Centro de Salud), y Rosario de Lerma (taller para adultos mayores en la Asociación de Jubilados).

Un pilar de esta campaña fue la articulación de acciones conjuntas entre las carteras de Salud Pública y Educación. La presencia de ambos ministros en la apertura oficial subraya el compromiso asumido en el marco de un convenio para fortalecer las acciones de prevención del dengue. Este trabajo conjunto permitió que las comunidades educativas se convirtieran en espacios activos de concientización en la prevención, asegurando que el mensaje de "Sin mosquito, sin dengue" llegue a toda la provincia.