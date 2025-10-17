¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
27°
17 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Automovilismo
Andrés Calamaro en Salta
yoga y arte
Inseguridad en Salta
Un yacaré suelto en Embarcación
El tiempo en Salta
caos y violencia
Automovilismo
Andrés Calamaro en Salta
yoga y arte
Inseguridad en Salta
Un yacaré suelto en Embarcación
El tiempo en Salta
caos y violencia

DÓLAR OFICIAL

$1465.00

DÓLAR BLUE

$1470.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Caos y violencia

VIDEO Orán: Le quisieron sacar la moto, prendió fuego su remera para quemarla y evitar que se la lleve Tránsito

Un nuevo conflicto entre vecinos y agentes de Tránsito Municipal de Orán volvió a encender la polémica. Un vendedor ambulante, desesperado por no perder su medio de trabajo, prendió fuego su propia remera para impedir que le secuestren la motocicleta. Testigos denuncian violencia, maltrato y abuso de autoridad en los controles.
Viernes, 17 de octubre de 2025 11:23
Intentó prender fuego su moto para que no se la lleve Tránsito en Orán.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El caos se desató en la intersección de Eduardo Arias y Mitre, en pleno centro de Orán. Personal de Tránsito municipal intentó secuestrar una motocicleta estacionada en una vereda, utilizada por una pareja que trabaja vendiendo comida en el lugar. La situación escaló rápidamente: entre gritos, empujones y reclamos, el dueño del rodado, en un gesto desesperado, prendió fuego su remera para impedir que se la lleven.

El episodio, registrado por vecinos y difundido en redes sociales, desató una ola de indignación. Las imágenes muestran el nivel de tensión y la falta de control en un operativo que, según testigos, pudo haber terminado en tragedia. “No había diálogo, solo gritos y amenazas”, contó una comerciante de la zona.

Este hecho no fue aislado. Los oranenses vienen denunciando desde hace meses abusos, agresiones y arbitrariedades en los controles de tránsito. Lo que debería ser una política de prevención y orden vial se transformó en momentos donde todo termina en agresiones entre el personal de tránsito y los ciudadanos.

 

 

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD