Infraccionado en Chicoana por transportar más de 100 kilos de carne y queso sin medidas sanitarias

En horas de la mañana del jueves, un control vehicular de rutina en la Ruta Provincial 33, a la altura del kilómetro 10, se transformó en una intervención judicial tras descubrir el transporte irregular de productos alimenticios.

Durante la fiscalización, personal de la Policía Rural y Ambiental detuvo la marcha de una camioneta que llevaba en su interior seis animales caprinos sin vida y 79 piezas de queso, todos sin el cumplimiento de las normas sanitarias básicas que garantizan su inocuidad y aptitud para el consumo humano.

El hallazgo derivó en la infracción del conductor bajo el artículo 206 del Código Penal, que sanciona a quienes ponen en riesgo la salud pública mediante la violación de disposiciones sanitarias. De inmediato, los uniformados procedieron al secuestro y decomiso de más de 100 kilos de carne y los mencionados productos lácteos, que no contaban con la refrigeración ni documentación correspondiente.

Fuentes oficiales señalaron que el procedimiento forma parte de los*controles permanentes que realiza la fuerza rural en rutas provinciales para prevenir el ingreso y la comercialización de alimentos sin control bromatológico. Este tipo de maniobras no solo vulnera la legislación vigente, sino que además representa un riesgo sanitario para la población.

La Fiscalía Penal de El Carril tomó intervención inmediata, disponiendo las medidas legales correspondientes. Los alimentos decomisados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para su análisis y posterior disposición final, en cumplimiento de los protocolos establecidos.