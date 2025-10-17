Amenazas, armas y marihuana: un operativo sacudió la calma de Las Lajitas

La tranquilidad de Las Lajitas, en el departamento de Anta, se vio alterada tras una serie de allanamientos simultáneos que derivaron en la detención de un hombre de 32 años, acusado de amenazar con un arma de fuego. La investigación fue llevada adelante por la Dirección General de Investigaciones, a través de la División Brigada de Investigaciones 9, luego de la denuncia presentada por la víctima.

El operativo se desarrolló en distintos sectores de la localidad, con procedimientos en los barrios 3 de Abril, San Antonio y Sargento Cabral, además de un inmueble ubicado en la zona de Río del Valle. En todos los puntos se trabajó bajo estricto control judicial y con colaboración de distintas áreas especializadas.

Durante las inspecciones, los efectivos hallaron un arsenal variado que incluía escopetas, municiones de distintos calibres y hasta un arma de fabricación casera, comúnmente conocida como “hechiza”. Estos elementos fueron secuestrados por su posible vinculación con las amenazas denunciadas, además de otros objetos considerados de interés para la causa.

Sin embargo, los agentes también se encontraron con un hallazgo inesperado: plantines de cannabis sativa, que fueron incautados con la intervención de la División de Investigaciones Narcocriminal de la zona. La presencia de las plantas abre una nueva línea de investigación paralela a la causa original por amenazas.

El detenido, cuya identidad no fue revelada oficialmente, quedó a disposición de la Justicia, mientras avanza la investigación dirigida por la Fiscalía Penal 2. Los investigadores buscan determinar si las armas y los demás elementos incautados estaban siendo utilizados para intimidar a vecinos o si formaban parte de un posible circuito delictivo mayor en la región.