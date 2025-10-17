Tres jóvenes demoradas tras robar ropa con una bolsa trucada en pleno centro

El mediodía del jueves, el movimiento comercial del centro salteño se vio alterado por un episodio de hurto que terminó con tres jóvenes demoradas por la Policía. Las sospechosas fueron interceptadas luego de sustraer varias prendas de vestir de una tienda y esconderlas dentro de una bolsa modificada, con un compartimiento falso especialmente diseñado para ocultar mercadería.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Base Operativa Vigía, quienes se encontraban realizando tareas de patrullaje preventivo cuando recibieron una alerta sobre el robo en un local de indumentaria. Gracias a la rápida intervención, los uniformados ubicaron a las tres mujeres a pocas cuadras del comercio y confirmaron que llevaban consigo los elementos sustraídos.

Según informaron fuentes policiales, las jóvenes -de 19, 20 y 23 años- transportaban una bolsa con doble fondo, un método que suele utilizarse para evitar que los sistemas de alarma detecten las prendas robadas. En su interior se hallaron varias piezas de ropa con las etiquetas originales y sin abonar.

Las acusadas fueron demoradas en el lugar y trasladadas a la dependencia policial correspondiente. Tras el procedimiento, la mercadería fue restituida al encargado del local, quien reconoció de inmediato las prendas como parte del stock faltante.

La Fiscalía Penal 2 tomó intervención en el caso y ordenó las medidas de rigor para avanzar en la investigación. No se descarta que las jóvenes puedan estar vinculadas a otros hechos similares ocurridos en el microcentro salteño en las últimas semanas.

Fuentes de la investigación detallaron que este tipo de maniobras -comúnmente conocidas como modalidad “mechera”- es una práctica frecuente en zonas comerciales de alto tránsito, donde los delincuentes aprovechan los momentos de mayor concurrencia para sustraer productos sin ser detectados.

Las tres sospechosas permanecerán a disposición de la Justicia mientras se analizan las cámaras de seguridad del local y de la zona, con el objetivo de determinar si contaron con apoyo de otras personas o si actuaron en reiteradas oportunidades.