16°
18 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
campaña electoral 2025
elecciones de octubre
FMI
almacenes de Salta
Coloquio IDEA
Asociación de Establecimientos Educativos Privados (Aeepsa)
Crimen de las turistas francesas
DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR BLUE

$1485.00

Salta

Apolinario Saravia: terminaron 40 casas

El gobernador Gustavo Sáenz supervisó los trabajos.
Sabado, 18 de octubre de 2025 01:26
En Apolinario Saravia, departamento Anta, el Gobierno de la Provincia finalizó la construcción de 40 casas modernas diseñadas bajo un concepto arquitectónico innovador y con mejoras en confort y servicios. El gobernador Gustavo Sáenz visitó ayer la obra junto al intendente Marcelo Moisés.

En el lugar el mandatario recalcó que la construcción de estas viviendas pudo finalizarse con recursos de la Provincia de Salta, luego de que fueran paralizadas por Nación. "Fueron parte de las obras públicas que quedaron truncas y con recursos de la Provincia pudimos terminarlas. Desde Nación nos cortaron los recursos y tomamos la decisión de seguir haciéndolas porque cuando la palabra se da, se cumple", aseguró.

Sáenz destacó la importancia de "cumplir las promesas y continuar las obras públicas con recursos provinciales ante la falta de apoyo nacional". Se refirió en este sentido al avance de obras como la Ruta 9-34 y un tramo de la Ruta 51 para mejorar la economía regional y la competitividad de Salta.

Este nuevo barrio pasará a llamarse General Güemes, y no sólo significa un salto de calidad en infraestructura para Apolinario Saravia, sino también una oportunidad concreta para que las familias accedan a la vivienda propia.

El grupo de casas está compuesto por 38 viviendas tradicionales y 2 viviendas adaptadas para personas con movilidad reducida. Cada unidad tiene 62 metros cuadrados, constan de estar – comedor, dos dormitorios, baño, cocina y lavadero externo.

 

