Robó ropa, juguetes y una pileta en San Jorge y terminó detenida por la Policía

Una rápida intervención policial permitió esclarecer un insólito robo ocurrido en el barrio San Jorge, donde una mujer de 27 años fue detenida tras ser acusada de sustraer prendas de vestir, juguetes y hasta una pileta de un domicilio particular.

El operativo se desplegó durante la tarde de este sábado, luego de que un llamado al Sistema de Emergencias 911 alertara sobre el hecho. Inmediatamente, una patrulla de la subcomisaría San Jorge, perteneciente al Distrito de Prevención 11, se trasladó hasta la vivienda señalada para iniciar las averiguaciones.

Según informaron fuentes policiales, los uniformados realizaron un rastrillaje por la zona y lograron localizar a la sospechosa en posesión de los elementos denunciados, que incluían varias prendas de vestir, juguetes infantiles y una pequeña pileta desmontable.

La mujer fue demorada y puesta a disposición de la Justicia, mientras que los objetos recuperados fueron restituidos a su legítimo dueño, quien agradeció la rápida respuesta del personal policial.

El caso quedó bajo la órbita de la Fiscalía Penal de Rosario de Lerma, que dispuso las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del hecho y la posible imputación de la acusada.