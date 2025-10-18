Escándalo en el Martearena: Atraparon a personal de salud con fernet escondido en una ambulancia

Un hecho tan llamativo como grave quedó al descubierto durante el operativo de seguridad en el estadio Padre Ernesto Martearena, en el marco del partido entre Juventud Antoniana y Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, por el Torneo Federal A.

Personal de la División Eventos Deportivos, dependiente de la Dirección General de Investigaciones, detectó que un grupo de trabajadores de la empresa de emergencias médicas VIVTEN intentó ingresar al estadio más de 160 bolsitas con fernet ocultas en mochilas y bolsos, dentro de una ambulancia.

El episodio ocurrió en la puerta de acceso N° 0 (así denominada por la Policía) cuando un enfermero de 53 años, domiciliado en el barrio Solidaridad, se presentó a pie ante el control manifestando que debía hacer ingresar a dos enfermeras que llegaban tarde a cubrir su turno en el operativo sanitario. Los responsables de seguridad privada del estadio les permitieron el paso, pero los efectivos policiales decidieron realizar igualmente la requisa reglamentaria.

Durante el cacheo, los agentes encontraron entre las pertenencias de las dos mujeres -de 21 y 29 años- varias bolsitas de polietileno con sustancia etílica, identificada como fernet. Las tres personas fueron trasladadas a la base del estadio para su identificación formal y conteo del material.

Allí, la Policía contabilizó un total de 72 bolsitas con fernet en poder de las mujeres. Sin embargo, el caso dio un giro más grave minutos después, cuando el encargado de la empresa VIVTEN informó a los uniformados que el chofer había dejado una mochila en la ambulancia con fuerte olor a alcohol.

Con la presencia de testigos civiles, los efectivos realizaron una inspección del vehículo y encontraron dos bolsas grandes con más envases similares. El conteo final arrojó 96 bolsitas adicionales, también cargadas con fernet, lo que elevó el total a 168 envases.

Los tres involucrados fueron notificados por infracción al artículo 40, segundo párrafo, de la Ley 24.192, que sanciona el ingreso o tenencia de bebidas alcohólicas en eventos deportivos. Todo lo secuestrado quedó a disposición de la autoridad judicial interviniente.