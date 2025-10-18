PUBLICIDAD

Crimen de las turistas francesas
Rescate animal
maltrato animal
Tráfico ilegal de fauna
Rosario de Lerma
Sucedió en el Barrio Campo Chico
Federal A
Policiales

Cirvunvalación noroeste: perdió el control del auto y terminó en la banquina

Sabado, 18 de octubre de 2025 13:23
Un vehículo terminó en la banquina en el tramo donde se encuentra la rotonda de la nueva circunvalación noroeste. Afortunadamente, no se registraron heridos de gravedad.

Al parecer, y según indicaron testigos que compartieron la foto a través de El Tribuno WhatsApp, el conductor perdió el control del rodado y salió de la ruta.

El tramo de la nueva arteria que une El Huaico con la ruta que va hacia San Lorenzo y con la circunvalación Oeste presenta una rotonda que conecta con una **avenida de doble mano que lleva hacia Ciudad Judicial**, la cual tiene un ingreso algo complicado si se realiza a alta velocidad.
 

