Cirvunvalación noroeste: perdió el control del auto y terminó en la banquina

Un vehículo terminó en la banquina en el tramo donde se encuentra la rotonda de la nueva circunvalación noroeste. Afortunadamente, no se registraron heridos de gravedad.

Al parecer, y según indicaron testigos que compartieron la foto a través de El Tribuno WhatsApp, el conductor perdió el control del rodado y salió de la ruta.

El tramo de la nueva arteria que une El Huaico con la ruta que va hacia San Lorenzo y con la circunvalación Oeste presenta una rotonda que conecta con una **avenida de doble mano que lleva hacia Ciudad Judicial**, la cual tiene un ingreso algo complicado si se realiza a alta velocidad.

