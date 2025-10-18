VIDEO. Accidentada largada en la Sprint del Gran Premio de Estados Unidos

La carrera sprint del Gran Premio de Estados Unidos que se disputa en la ciudad texana de Austin comenzó de manera accidentada con el choque entre el piloto alemán de Kick Sauber, Nico Hülkenberg, y los dos de McLaren, el británico Lando Norris y el australiano Oscar Piastri.

Luego de lo que fue la práctica libre y la clasificación para la carrera sprint el viernes, el fin de semana en Austin inició este sábado con, justamente, la carrera sprint en la previa de lo que será la qualy para la carrera principal del domingo.

En la largada de esta carrera sprint, el alemán Hülkenberg intentó sobrepasar por dentro al australiano Piastri en la primera curva pero este lo encerró, tocó su rueda derecha delantera e hizo que el de Kick Sauber de un giro y frene su auto.

Piastri no salió ileso de esta situación ya que el impacto lo hizo abrirse hacía la derecha y terminó chocando a su compañero de equipo Norris que también su auto realizó un giro.