18 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Federal A
Franco Colapinto
Javier Milei
Estados Unidos
Lluvia en Salta
Gimansia y Tiro
Papa León XIV
Boca Junios
Alma y Vida del Folklore
Internacionales

El Papa tiene planes de visitar la Argentina y Uruguay

León XIV se lo comunicó a Yamandú Orsi, el presidente uruguayo.
Sabado, 18 de octubre de 2025 17:11
El Papa León XIV le comentó al presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, su intención de visitar la Argentina y Uruguay en 2026.

“La intención la tiene. Me quedó claro que el año próximo piensa empezar con ese peregrinar que tienen los papas, no todos, pero sí los últimos”, reveló el mandatario uruguayo a la prensa tras un encuentro que mantuvieron en el Vaticano..

Según contó, el Sumo Pontífice analizó la posibilidad de realizar el viaje de Francisco que quedó pendiente, destaca el sitio Newsweek Argentina.

“Su antecesor se quedó con aquella aspiración de ir al Río de la Plata, en Argentina, y no se pudo concretar. Él quizá vaya al Río de la Plata, a Buenos Aires, y le gustaría ir a Uruguay”, advirtió.

En ese sentido, remarcó que a León y los otros papas “no les queda otra opción” que visitar estos países porque “la gente los espera”.

“En Uruguay hace tiempo que estamos esperando, teníamos mucha expectativa con Francisco, porque era de ahí, de Buenos Aires, pero no se dio, pero este papa manifiesta toda su intención, veremos. Tiene todo un mundo para recorrer también”, expresó.

