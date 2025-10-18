PUBLICIDAD

Salta

Un perrito fue rescatado tras quedar atrapado en un canal de desagüe 

El animlaito fue rescatado tras quedar atrapado en un canal de desagüe durante la tormenta que afectó a la ciudad entre la noche del viernes y la madrugada del sábado. El animal, que se encuentra en buen estado, fue trasladado al centro de adopciones Nicolás Mansilla, donde aguarda ser reunido con su familia.
Sabado, 18 de octubre de 2025 18:47
La intensa lluvia que cayó entre la noche del viernes y la madrugada del sábado dejó varios incidentes en distintos puntos de la ciudad. Entre ellos, uno que conmovió a los vecinos: un perro adulto fue rescatado luego de quedar atrapado en un canal de desagüe en la esquina de San Juan y Gorriti.

Según testigos, el animal había caído al interior del canal y no lograba salir por sus propios medios. Tras ser advertidos, integrantes de la Patrulla Ambiental lograron ponerlo a salvo, en medio de un operativo que despertó la atención de quienes transitaban por el lugar.

El perro, de entre 5 y 7 años, fue trasladado al Centro de Adopciones Nicolás Mansilla, donde recibió atención veterinaria por parte del doctor Matías Peretti. Se encuentra en buen estado y no presenta signos de haber vivido en la calle, por lo que se presume que podría haberse extraviado durante la tormenta.

Desde el centro recordaron que el animal permanecerá en resguardo hasta dar con su familia. Quienes reconozcan al perro o tengan información pueden comunicarse a través de las redes sociales del municipio.

Temas de la nota

Temas de la nota

