Clima en Salta: cómo sigue el tiempo tras la tormenta y qué se espera para el Día de las Madres

Luego de las intensas lluvias que se registraron entre la noche del viernes y la madrugada del sábado, el Servicio Meteorológico Nacional confirmó que el clima tendrá una leve mejora para lo que resta del fin de semana en la ciudad de Salta. Para lo que queda del sábado no se esperan nuevas precipitaciones fuertes, aunque el ambiente se mantendrá fresco, con una temperatura mínima de 14°C hacia la noche.

El organismo meteorológico precisó que podrían registrarse lloviznas débiles en la madrugada del domingo, especialmente entre las 5 y las 6 de la mañana, momento en el que muchos jóvenes regresan de los boliches a sus casas. Sin embargo, aclaró que la tendencia general es de cielo mayormente nublado y baja probabilidad de lluvias durante el resto de la jornada.

Por su parte, el especialista en el clima Edgardo Escobar anticipó que para mañana, Día de las Madres, el pronóstico indica un domingo fresco y estable, con mínima de 13°C y máxima de 19°C. Se espera nubosidad variable, sin fenómenos significativos, por lo que las condiciones serán adecuadas para disfrutar de la tarde con unos mates, buñuelos, tortillas a la parrilla, bollos o una torta en familia.

En cuanto a los próximos días, Escobar detalló que las temperaturas comenzarán a subir gradualmente: el lunes se prevé una máxima de 22°C, el martes de 25°C, y el miércoles alcanzará los 28°C, aunque con probabilidad de nuevas tormentas hacia la noche. El jueves y viernes continuarán con cielo parcialmente nublado y temperaturas máximas de 27°C y 28°C, respectivamente.

El especialista recordó que durante la tormenta de anoche se acumularon 59 milímetros de lluvia en pocas horas, más del doble del promedio habitual de octubre, que es de 23,9 milímetros, lo que explica la humedad persistente de la jornada. Aun así, el panorama meteorológico indica que Salta dejará atrás el temporal y tendrá un domingo sin lluvias y con un leve ascenso de temperatura.