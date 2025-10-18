¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

15°
18 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
FMI
Coloquio IDEA
Asociación de Establecimientos Educativos Privados (Aeepsa)
Crimen de las turistas francesas
Rescate animal
maltrato animal
Tráfico ilegal de fauna
Crueldad animal

VIDEO Indignación: Golpearon a un carpincho hasta dejarlo al borde de la muerte en un country

Vecinos denunciaron una brutal agresión contra un carpincho dentro del barrio privado Lares, en Canning. Tres trabajadores de una empresa tercerizada fueron filmados mientras golpeaban al animal con un fierro y una soga. Fauna Ezeiza intervino y el ejemplar lucha por sobrevivir.
Sabado, 18 de octubre de 2025 07:46
Momento en que un hombre agrede con un fierro a un carpincho en un country bonaerense. Fueron denunciados.
El horror y la indignación se apoderaron de los vecinos del exclusivo barrio privado Lares, en la localidad bonaerense de Canning, luego de que un grupo de hombres golpeara salvajemente a un carpincho hasta dejarlo en estado crítico. El ataque, registrado en video por los propios residentes, muestra una escena difícil de creer: tres trabajadores persiguiendo al animal con un fierro, mientras los gritos de los vecinos intentaban frenar la agresión.

Según los primeros testimonios, los atacantes no pertenecían al country sino que serían empleados de una empresa tercerizada de mantenimiento. “Escuchamos gritos de dolor de un animal y corrimos al jardín. Vimos a tres personas golpeando al capibara con un palo de metal muy pesado. Le pegaban en el lomo, en la cabeza, en la cara. No les importó nada”, relató una vecina en diálogo con la agencia Noticias Argentinas.

Los videos muestran cómo los hombres, a pesar de los pedidos desesperados de los vecinos, retomaron la agresión con una soga, intentando arrastrar al animal hacia una camioneta. “Lo estaban ahorcando y seguían pegándole. El de seguridad miraba y no hacía absolutamente nada”, denunció otra residente, aún conmocionada por la violencia de la escena.

Ante el caos, el área de Fauna de la Municipalidad de Ezeiza intervino de inmediato. Un veterinario sedó al animal y lo trasladó para recibir atención. “El pronóstico es muy reservado; tiene una herida profunda en el cráneo que afectó su conocimiento”, informó Matías Bernal, administrador del barrio.

Bernal explicó que ya se tomaron medidas para identificar a los responsables: “Uno de ellos es obrero de un lote y los otros son jardineros de una empresa tercerizada. Se les impedirá el ingreso y se realizará la denuncia penal correspondiente”.

Por el momento, el carpincho permanece bajo el cuidado de especialistas municipales. Desde el barrio aseguraron que colaborarán con la investigación y que no descartan accionar judicialmente de manera independiente.

Mientras tanto, el video sigue circulando en redes sociales, generando un fuerte repudio público. Vecinos de Canning y organizaciones proteccionistas exigen justicia y sanciones ejemplares para los agresores, en un caso que expone, una vez más, la crueldad hacia la fauna silvestre que habita en zonas urbanizadas del conurbano bonaerense.
 

