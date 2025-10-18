Ocultaban 166 tortugas entre bolsas de cebolla y terminaron detenidos en plena Ruta 34

Un control vehicular rutinario sobre la Ruta Nacional N° 34, en jurisdicción santafesina, dejó al descubierto un nuevo caso de contrabando de animales silvestres. Efectivos de la Sección Seguridad Vial Totoras, dependiente del Escuadrón 46 “Rosario” de Gendarmería Nacional, detuvieron la marcha de un camión con semirremolque que trasladaba una carga de cebollas. Pero, entre los bolsones del vegetal, encontraron algo más.

Durante la inspección, los funcionarios descubrieron que entre los sacos se escondían bolsas arpilleras con movimiento interno. Al abrirlas, confirmaron la sospecha: se trataba de 166 tortugas terrestres vivas, apiladas sin ventilación ni agua, y 10 aves -nueve ejemplares de “cabecita negra” y un “picotero de collar”-, todas especies protegidas por la Ley Nacional 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre.

El hallazgo se produjo a la altura del kilómetro 58, donde el vehículo fue interceptado en un procedimiento de rutina. De inmediato, los efectivos informaron al Ministerio Público de la Acusación, que ordenó el secuestro del camión y su acoplado, así como la aprehensión del conductor, acusado de violar la normativa ambiental vigente.

Los reptiles y aves fueron trasladados a la Policía Ambiental de Rosario, donde quedaron bajo resguardo para su evaluación y posterior reinserción en su hábitat natural. Según fuentes de la fuerza, los animales estaban deshidratados y hacinados, una situación que podría haberles costado la vida si no eran descubiertos a tiempo.

La Ley 22.421, sancionada para proteger la fauna autóctona argentina, penaliza la captura, transporte y comercialización de animales silvestres sin autorización. Casos como este se repiten cada vez con mayor frecuencia en rutas del país, donde se trafican tortugas, aves y otras especies con destino al mercado ilegal de mascotas exóticas.

Las autoridades recordaron que este tipo de delitos no solo afectan la biodiversidad, sino que también ponen en riesgo la salud pública, al favorecer la propagación de enfermedades zoonóticas. El conductor quedó a disposición de la Justicia mientras se investiga el origen y destino final de los animales.