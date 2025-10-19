Argentina y Marruecos definen el Mundial Sub 20

La Selección argentina se enfrenta hoy con su par de Marruecos, en la que será la gran final del Mundial Sub 20 que se disputa en Chile. El trascendental encuentro fue programado para las 20:00 (hora de Argentina), se va a llevar a cabo en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos y se podrá ver a través de Telefe y DSports, a la vez que el árbitro será el italiano Maurizio Mariani.

La Selección argentina Sub 20, que es dirigida por Diego Placente, arriba a este cruce con un andar prácticamente perfecto a lo largo de toda la competición.

La "Albiceleste" terminó primera en el Grupo D con puntaje ideal gracias a los triunfos sobre Cuba (3-1), Australia (4-1) e Italia (1-0). Ya en los octavos de final pasó por arriba a Nigeria con un contundente 4-0, mientras que en los cuartos de final le ganó 2-0 sin mayores inconvenientes a México y en las semis superó por 1-0 a Colombia gracias al gol de Mateo Silvetti.

En caso de quedarse con el tan ansiado triunfo, la Argentina conseguirá su séptimo título en un Mundial Sub 20 (ya lo ganó en 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007) y se afianzará como la selección más ganadora del certamen.

Marruecos, por su parte, sorprendió al terminar primera en el Grupo C que compartió con México, España y Brasil, para luego eliminar a Corra del Sur (2-1), Estados Unidos (3-1) y Francia (1-1 en el tiempo reglamentario y 5-4 en los penales) en los octavos, cuartos y semifinales, respectivamente.

Los marroquíes, que disputan un Mundial Sub 20 por cuarta ocasión en su historia, quieren convertirse en los segundos campeones africanos en la historia de la competición, luego de que lo consiguiera Ghana en 2009.

El recuerdo de Placente

El director técnico de la "Albiceleste" recordó la consagración en la Copa del Mundo de la categoría en Malasia 1997, bajo las órdenes de José Pekerman, y destacó que "va a ser un partido muy difícil". Y, agregó: "Queremos transmitirles a los muchachos lo que nosotros sentimos cuando éramos chicos".

Con respecto a cómo ve al grupo de cara al decisivo partido que se disputará en pocas horas, Placente fue contundente. "Confío mucho en los jugadores. Si llegamos hasta acá es por ellos. Enfrente tendremos a Marruecos, que es un gran equipo. Tienen cosas parecidas a nosotros", manifestó.

Junto al entrenador estuvo Julio Soler, quien también dejó sus sensaciones en la antesala a la gran cita y deslizó que "hay mucha ansiedad, pero el cuerpo técnico transmite tranquilidad". En tanto, añadió: "Estoy cumpliendo el sueño de todo chico. Faltan 90 minutos. Va a ser un día muy emotivo".

El defensor de Bournemouth remarcó la fortaleza que tiene el grupo para encarar un compromiso como este. "Hay una gran amistad en la mayoría del plantel y poder jugar una final de un Mundial con amigos es un privilegio. Espero poder darle un buen regalo a mi mamá por su día", explicó.