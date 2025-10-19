Salta exportó minerales por US$343 millones entre enero y septiembre

Entre enero y septiembre de 2025, Salta exportó minerales por 343 millones de dólares, un crecimiento interanual del 61% respecto al mismo período del año anterior. El dato, publicado en un reciente informe de la Secretaría de Minería de la Nación, confirma el protagonismo de la mina Lindero (único yacimiento metalífero en producción de la provincia) y el impacto del alza internacional del precio del oro.

Según el informe oficial, la minería explicó el 47,5% de las exportaciones totales salteñas en esos nueve meses. En 2024, ese porcentaje había sido del 36%, con un volumen exportado de US$213 millones.

En septiembre, las exportaciones mineras provinciales alcanzaron los US$180 millones en conjunto con Jujuy y Catamarca, dentro del bloque NOA. En cuanto a la composición de los envíos mineros de la región en septiembre, el litio explicó el 49,2% del total, seguido por la plata (24,3%) y el oro (17,8%). En el acumulado enero-septiembre, el litio representó el 47,4% de las exportaciones mineras del NOA, la plata el 23,3% y el oro el 22%.

Los principales destinos de las exportaciones mineras del NOA fueron China (52,5%), Estados Unidos (22,1%), Corea del Sur (4,7%) y Brasil (4,4%), según el relevamiento oficial.

Cuarta

En el ranking nacional de exportaciones mineras acumuladas entre enero y septiembre , Salta se ubica en cuarto lugar, detrás de Santa Cruz (US$1.569 millones), San Juan (US$1.325 millones) y Jujuy (US$684 millones). Catamarca ocupa el quinto lugar con US$224 millones. Estas cinco provincias explican en conjunto el 98,4% del total exportado por el sector minero argentino.