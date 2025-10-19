Expertos internacionales, en los salares de Salta

Entre el 13 y el 17 de octubre, Salta albergó el Workshop Internacional de Capacitación en Estudio de Salares de Litio, un espacio de formación técnica y cooperación científica que reunió a especialistas de Argentina, Italia, Chile y España. El encuentro tuvo como eje el fortalecimiento del conocimiento geológico y ambiental sobre los salares de la región andina, en el marco de la transición energética global.

Durante las primeras jornadas, se realizaron exposiciones técnicas en la ciudad de Salta sobre geología, tecnologías satelitales, minería y recursos naturales. En los días siguientes, los participantes se trasladaron al Salar de Pocitos, en la Puna salteña, para llevar a cabo prácticas de campo orientadas al muestreo, análisis y validación de datos geológicos y ambientales.

El workshop contó con la presencia de referentes de instituciones nacionales e internacionales como el Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar), la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad de Nápoli Federico II, la Universidad de Chile, el Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de la Universidad de Barcelona, entre otros.

La capacitación estuvo dirigida a profesionales y estudiantes, con foco en metodologías de recopilación y procesamiento de datos aplicables al monitoreo de salares mediante sensores remotos. Además, el encuentro promovió acuerdos de colaboración académica entre instituciones de América Latina y Europa, favoreciendo el intercambio de experiencias y saberes técnicos.