Elecciones legislativas 2025
balotaje en Bolivia
elecciones de octubre
Elecciones legislativas 2025
Gaza
mundial sub 20 en chile
Triple crimen de Florencio Varela
Mundial Sub 20
Robo
Inseguridad en Salta
Inseguridad en Salta

Robaron un gimnasio en Grand Bourg y la Policía recuperó todo en tiempo récord

Agentes de la Brigada de Investigaciones 1B localizaron y devolvieron a su dueña varios elementos robados de un gimnasio en barrio Grand Bourg. Entre los objetos había un televisor, parlantes, una pava eléctrica y material de entrenamiento.
Domingo, 19 de octubre de 2025 10:06
La policía recuperó los elementos robados en un gimnasio.
En menos de 24 horas, personal de la Dirección General de Investigaciones logró resolver un robo que había afectado a un gimnasio del barrio Grand Bourg. Los agentes de la Brigada de Investigaciones 1B recuperaron la totalidad de los elementos sustraídos y los restituyeron a su propietaria.

La intervención comenzó tras la denuncia de la damnificada, quien aportó datos clave para la pesquisa. A partir de esas pistas, los investigadores realizaron tareas de rastrillaje y vigilancia, que derivaron en la ubicación de los bienes robados.

Entre los objetos recuperados figuran un televisor, dos parlantes, varios pendrives, una pava eléctrica, cuatro bandas elásticas y un cepillo secador, además de otros elementos menores.

El caso quedó bajo la órbita de la Fiscalía Penal 1, que continúa con las diligencias para identificar a los responsables del hecho.

