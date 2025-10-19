Murió Sam Rivers, bajista y fundador de Limp Bizkit

Sam Rivers, reconocido bajista y miembro fundador de la banda estadounidense Limp Bizkit, falleció este sábado a los 48 años, según confirmó la agrupación a través de sus redes sociales.

Rivers fue una pieza fundamental en el éxito internacional de la banda, que logró vender más de 40 millones de discos alrededor del mundo.

Durante su carrera, Limp Bizkit lanzó álbumes emblemáticos como Three Dollar Bill, Y’all$ (1997), Significant Other (1999) y Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water (2000), discos que marcaron una época en el rock y el nu metal a nivel global, y en los que Rivers dejó su huella con su inconfundible talento al bajo.

El músico murió tras una larga lucha contra el cáncer, aunque sus allegados mantuvieron en privado los detalles sobre el tipo de enfermedad y las circunstancias específicas de su fallecimiento.

La banda respetó esta privacidad y emitió el anuncio horas después del deceso, acompañado de un emotivo mensaje en Instagram: “Hoy perdimos a nuestro hermano. Nuestro compañero de banda. Nuestro latido. Sam Rivers no era solo nuestro bajista, era pura magia”.

Por otra parte, desde nuestro país, Fenix Entertainment publicó un sentido mensaje sobre su muerte: “La música se despide de una leyenda. Sam Rivers, bajista y miembro fundador de @limpbizkit, deja una marca eterna en la historia del rock. Su talento y su energía seguirán resonando allí donde haya un escenario y una multitud lista para vibrar.”