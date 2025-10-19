PUBLICIDAD

Alejandro Matías Fracaroli
siniestro vial en metán
Franco Colapinto
Lucrecia Martel
rock
Elecciones en Bolivia
Primera Nacional
mundial sub 20 chile 2025
Elecciones 2025
Torneo Clausura
Deportes

VIDEO. San Martín (SJ) venció a Independiente y se ilusiona con la permanencia

El conjunto sanjuanino se impuso con un tanto de Tomás Fernández pero sigue en posición de descenso. El rojo estira su mala racha a 12 partidos sin ganar.
Domingo, 19 de octubre de 2025 20:22
San Martín de San Juan venció a Independiente por 1 a 0, por la decimotercera fecha del Torneo Clausura 2025, llevado a cabo en el estadio Ingeniero Hilario Sánchez.

El rojo tuvo la chance de abrir el marcador desde el punto penal a los 6 minutos del encuentro, pero el guardameta Matias Borgogno contuvo el remate de Pablo Galdames.

En el segundo tiempo, a los 16 minutos, San Martín de San Juan abrió el marcador. Juan Ignacio Cavallaro realizó un pase preciso que terminó en el mano a mano de Tomás Fernández frente a Rodrigo Rey, el extremo corrió y realizó una definición precisa que envió la pelota al fondo de la red. 

Noticia en desarrollo

