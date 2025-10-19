Reencuentro piojoso: La Franela presentó “Andamio” y dos salteñas brillaron en el teatro Vorterix

Este sábado, la banda de rock La Franela presentó su nuevo disco, “Andamio”, en el Teatro Vorterix de la Ciudad de Buenos Aires. El grupo, liderado por Daniel “Piti” Fernández, guitarrista de Los Piojos, y que también tiene a Sebastián “Roger” Cardero en batería, ofreció un show cargado de energía, emoción y reencuentros que marcaron una noche especial para el rock argentino para no más de mil fanáticos.

La gran sorpresa llegó cuando varios integrantes de Los Piojos subieron al escenario: Andrés Ciro Martínez en voz, Luli Bass en bajo, Juan Ábalos en guitarra, Juan Cucchiarelli en teclados y la saxofonista Yamile Burich. El público celebró este inesperado reencuentro piojoso que revivió la mística de una de las bandas más queridas del país.

También subieron como invitados Catriel Ciavarella (baterista de Divididos) y Juani Rodríguez (cantante de Andando Descalzo).

Casi un show piojoso

De las 26 canciones de la noche, siete fueron de Los Piojos: Cruces y flores, Entrando en tu ciudad, Vine hasta aquí y Bicho de ciudad (cantados por Ciro), Extraña soledad, Reggae rojo y negro y Al desierto. Además tocaron "La muchacha (canción del nuevo disco con Andrés Ciro Martínez de invitado)". Y si bien "Te extrañé", no es un tema de la banda de El Palomar, es dedicada a Tavo Kupinski y en esta oportunidad fue cantada por su hermano Matu.

Yamile Burich, Piti Fernández y Mariana Carrizo, este sábado en los camarines del teatro Vorterix.

Pero no fue la única sorpresa de la noche. Durante el intervalo del show, la reconocida coplera salteña Mariana Carrizo fue invitada especial y desplegó su arte con una emotiva intervención que unió el folclore con el rock.