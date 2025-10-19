PUBLICIDAD

Ventas por el Día de la Madre
El chavo del 8 en Salta
mundial sub 20 chile 2025
Elecciones en Bolivia
Secuestro de drogas
Robótica
Fórmula 1
Elecciones 2025
Policiales

Detuvieron a dos jóvenes con más de 500 dosis de drogas en Villa Mitre

Al verificar la motocicleta en la que se desplazaban los detenidos, los efectivos constataron que el rodado tenía pedido de secuestro por un hecho de robo calificado.
Domingo, 19 de octubre de 2025 22:35
Durante un patrullaje preventivo, efectivos de la Dirección General de Seguridad Vial identificaron a dos hombres que circulaban en moto por el barrio Villa Mitre. Al realizarles un control, los policías detectaron que ambos llevaban entre sus prendas más de 500 dosis de droga, entre marihuana y cocaína.

Ante el hallazgo, se dio intervención a personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas, que continuó con las actuaciones correspondientes.

Además, al verificar el rodado, los efectivos constataron que la motocicleta tenía pedido de secuestro por un hecho de robo calificado.

Los jóvenes, de 20 y 22 años, fueron puestos a disposición de la Justicia junto con la sustancia incautada y el vehículo secuestrado.

En la causa intervienen la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad y la Fiscalía Penal 4.
 

