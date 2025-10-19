Detuvieron a dos jóvenes con más de 500 dosis de drogas en Villa Mitre

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

Durante un patrullaje preventivo, efectivos de la Dirección General de Seguridad Vial identificaron a dos hombres que circulaban en moto por el barrio Villa Mitre. Al realizarles un control, los policías detectaron que ambos llevaban entre sus prendas más de 500 dosis de droga, entre marihuana y cocaína.

Ante el hallazgo, se dio intervención a personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas, que continuó con las actuaciones correspondientes.

Además, al verificar el rodado, los efectivos constataron que la motocicleta tenía pedido de secuestro por un hecho de robo calificado.

Los jóvenes, de 20 y 22 años, fueron puestos a disposición de la Justicia junto con la sustancia incautada y el vehículo secuestrado.

En la causa intervienen la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad y la Fiscalía Penal 4.

