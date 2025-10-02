¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
15°
2 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

José Luis Espert
Suba del dólar
Narcotráfico
Elecciones legislativas Salta 2025
José Luis Espert
Suba del dólar
Narcotráfico
Elecciones legislativas Salta 2025

DÓLAR OFICIAL

$1450.00

DÓLAR BLUE

$1460.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Nacionales

Confirman el bono a jubilados

Sigue siendo de $70.000. El haber inicial roza los $400.000.
Jueves, 02 de octubre de 2025 01:46
La jubilación mínima de octubre será de $396.298.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El Gobierno oficializó ayer el otorgamiento del bono previsional de $70.000 en octubre, para jubilados que perciban el haber mínimo, mediante el Decreto 700/2025, publicado en el Boletín Oficial.

De esta manera, las jubilaciones mínimas durante octubre serán de $396.298, ya que el haber inicial para el décimo mes del año fue fijado en $326.298,38, a partir del aumento del 1,88%, determinado en línea con la inflación de agosto.

Para aquellos titulares que, por la suma de todas sus prestaciones vigentes, perciban un importe superior a $326.298 pero queden por debajo de los $396.298, el monto máximo del Bono Extraordinario Previsional será igual a la suma necesaria hasta alcanzar esa cifra.

En el caso de que por ejemplo, un jubilado perciba un haber de $350.000 sólo recibirá como bono $46.298. En tanto, las jubilaciones más bajas pasarán de $390.277 a $396.298, lo que implica una suba de apenas $6.021.

En los considerandos de la normativa, el Ejecutivo aludió al Índice de Movilidad Jubilatoria aplicado desde marzo de 2021, por la Ley N° 27.609, exponiendo los efectos adversos de la inflación en los haberes jubilatorios abonados bajo la mencionada fórmula.

 

 

 

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD