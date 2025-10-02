En pocas horas carteles perdieron una tonelada de cocaína

En apenas 48 horas carteles de la droga que ingresan cocaína a través de la militarizada frontera norte fueron golpeados duramente por las fuerzas de seguridad federales y provinciales en distintos puntos del país, dejando en claro que la primera línea de contención en la frontera norte, tanto de Salta como Jujuy los controles fueron burlados, según estimó una fuente consultada.

Un gran golpe se produjo ayer en la localidad bonaerense de MOnte Grande, donde un camión que transportaba bananas desde el norte argentino trasvasó la carga de cocaína hacia una camioneta ocupada por ciudadanos bolivianos, quienes fueron detenidos poco después dando paso al operativo llamado "Banana Split". Gendarmería decomisó 444 kilos de cocaína escondidos entre cargamento de bananas.

El Ministerio de Seguridad Nacional, en el marco de una investigación llevada adelante por la Gendarmería Nacional Argentina, logró desarticular la logística de una banda narcocriminal que intentaba trasladar más de 440 kilos de cocaína camuflada en un cargamento de bananas.

El operativo, desarrollado por el Escuadrón de Operaciones Antidrogas, culminó con la detención de cuatro personas, tres de nacionalidad boliviana y un argentino, y el secuestro de 444 kilos 834 gramos de cocaína, distribuidos en 420 paquetes.

La investigación permitió establecer que los narcotraficantes realizaban el traspaso de la droga desde un camión con patente boliviana hacia una camioneta Chevrolet S10 en un domicilio de la localidad bonaerense de Monte Grande.

La camioneta fue interceptada a nueve cuadras del lugar, con 14 bolsas tipo arpillera que contenían los paquetes de estupefaciente.

En simultáneo, sobre la autopista Ezeiza-Cañuelas, fue interceptado el camión de origen boliviano que se dirigía hacia el Mercado Central con el cargamento de frutas.

Por orden del Juzgado Federal 1 de Lomas de Zamora, el procedimiento fue trasladado a la Escuela de Gendarmería "General Martín Miguel de Güemes", donde se realizó la apertura de los bultos y se constató el resultado positivo para cocaína.

Asimismo, se llevaron adelante allanamientos en Monte Grande y Ezeiza, donde se secuestraron un celular, un GPS, dos vehículos y documentación de interés para la causa.

Barranca abajo

En tanto, apenas 48 horas antes en Santiago del Estero hallaron 600 kilos de cocaína en una camioneta ocupada por dos salteños. El secuestro lo realizó la Policía de Santiago del Estero, también -al parecer- tenían información precisa de que los dos salteños que llevaban cuatro tachos con aceite para máquinas viales en realidad transportaban 4 millones de dólares en cocaína. Hubo además otros secuestros importantes en distintos puntos del norte, que sumarían casi 2 toneladas de droga en pocos días.