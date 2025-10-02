¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
19°
2 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Caída de árbol y destrozos
Narcotráfico en Argentina
Incendio y muerte
feria holística
falso incendio
Narcotráfico en Salta
Feria de la Comida Regional
atentado en una sinagoga
Siniestro vial en Salta
Caída de árbol y destrozos
Narcotráfico en Argentina
Incendio y muerte
feria holística
falso incendio
Narcotráfico en Salta
Feria de la Comida Regional
atentado en una sinagoga
Siniestro vial en Salta

DÓLAR OFICIAL

$1450.00

DÓLAR BLUE

$1460.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Siniestro vial en Salta

Remís se incrustó contra un camión en la Ruta Nacional 9 y el chofer quedó en grave estado

Un fuerte accidente ocurrió esta madrugada cerca de Aunor la Ruta Nacional 9, cuando un remís impactó de lleno contra un camión cargado con maíz. El conductor del automóvil resultó gravemente herido y fue trasladado en código rojo.
Jueves, 02 de octubre de 2025 10:25
Los Bomberos de la Policía de Salta debieron trabajar para rescatar de un remís al chofer tras chocar con la pare de atrás de un camión.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La madrugada de este jueves estuvo marcada por un violento siniestro vial a pocos kilómetros de la ciudad de Salta. Pasadas las 2.15 de la mañana, un remís que circulaba por la Ruta Nacional 9 terminó chocando de lleno contra la parte trasera de un camión con acoplado cargado de maíz-

El impacto fue tan fuerte que el conductor del remís quedó atrapado entre los hierros del vehículo y debió ser rescatado de urgencia. Posteriormente fue trasladado en código rojo hacia el Hospital San Bernardo.

De acuerdo con lo informado por efectivos que intervinieron en el lugar, el test de alcoholemia realizado al camionero arrojó resultado negativo. Todo apunta a que el accidente se habría producido porque el chofer del remís se quedó dormido al volante, lo que explicaría la manera en que se produjo la colisión.

En la zona, testigos aseguraron que el camión se encontraba con una velocidad reducida o detenido en la banquina, lo que generó que el vehículo de alquiler no pudiera esquivarlo. Ambos rodados quedaron sobre la banquina con importantes daños materiales.

La policía vial y personal de Criminalística trabajaron en el lugar durante varias horas para determinar con precisión cómo ocurrió el hecho. El tránsito permaneció parcialmente interrumpido sobre la ruta hasta la remoción de los vehículos involucrados.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD