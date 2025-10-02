¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

18°
2 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Gobierno Nacional de Javier Milei
José Luis Espert
Amenaza de Bomba
Cámara de Senadores de la Nación
Nuevo Código Penal
Ley de Financiamiento Universitario
Copa Argentina
La Merced
Salta

Garrahan y universidades: cómo votaron los senadores salteños los rechazo de los vetos de Javier Milei

Los salteños Juan Carlos Romero, Nora del Valle Jiménez y Sergio Leavy votaron a favor de insistir con ambas normas, en una sesión que significó un nuevo revés político para el Gobierno.
Jueves, 02 de octubre de 2025 19:54
El Gobierno de Javier Milei sufrió una nueva derrota en el Congreso. El Senado insistió con dos proyectos clave: la emergencia pediátrica, que incluye financiamiento para el Hospital Garrahan, y la ley de financiamiento universitario. En esta definición, los tres senadores salteños —Juan Carlos Romero (Cambio Federal), Nora del Valle Jiménez (Unión por la Patria) y Sergio Leavy (Unión por la Patria)— tuvieron un rol central, al acompañar finalmente el rechazo a los vetos presidenciales.

La decisión se dio en un contexto político y económico delicado, marcado por denuncias que golpean al oficialismo, tensiones cambiarias y la campaña de cara a las elecciones legislativas. Desde la Casa Rosada acusan a la oposición de “poner en riesgo el equilibrio fiscal”.

Votación general en el Senado

Emergencia pediátrica (Hospital Garrahan)

  • Ley original: 62 a favor, 8 en contra, 2 abstenciones

  • Rechazo al veto: 59 a favor, 7 en contra, 3 abstenciones, 3 ausentes

Financiamiento universitario

  • Ley original: 58 a favor, 10 en contra, 3 abstenciones, 1 ausente

  • Rechazo al veto: 58 a favor, 7 en contra, 4 abstenciones, 3 ausentes

El voto de los senadores salteños

Senador/a Bloque Garrahan (ley original) Garrahan (rechazo veto) Universidades (ley original) Universidades (rechazo veto)
Juan Carlos Romero Cambio Federal Ausente A favor Abstención A favor
Nora del Valle Jiménez Unión por la Patria A favor A favor A favor A favor
Sergio Leavy Unión por la Patria A favor A favor A favor A favor

 

 

 

 

 

 

