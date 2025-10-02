¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

2 de Octubre, Salta, Argentina
Caída de árbol y destrozos
Narcotráfico en Argentina
Incendio y muerte
feria holística
falso incendio
Narcotráfico en Salta
Feria de la Comida Regional
atentado en una sinagoga
Siniestro vial en Salta
Inseguridad en Salta

Lo atraparon con una moto robada tras sustraer dinero en un comercio del centro

Un operativo de motoristas policiales terminó con la detención de un hombre de 59 años señalado por robar dinero en un comercio de calle Almirante Brown. El sospechoso fue identificado gracias a las cámaras de videovigilancia y quedó a disposición de la Fiscalía Penal 2.
Jueves, 02 de octubre de 2025 06:48
Un hombre de 59 años fue detenido por robo en pleno centro salteño.
Un alerta ciudadana al 911 permitió detener a un hombre vinculado a al menos dos ilícitos registrados en barrio Centro y Tres Cerritos de la capital salteña. El procedimiento se realizó el lunes por la tarde y estuvo a cargo de efectivos de la División Motoristas de Emergencias Policiales.

Según informaron fuentes de seguridad, la intervención se originó luego de que un comerciante denunciara la sustracción de dinero desde su local ubicado sobre calle Almirante Brown. De inmediato, el Centro de Videovigilancia aportó las características físicas y de vestimenta del sospechoso, lo que permitió ubicarlo rápidamente.

El operativo de intercepción se concretó en avenida Reyes Católicos y Las Acacias, donde el hombre fue reducido e identificado. En su poder se secuestró una motocicleta con pedido judicial de secuestro, dinero en efectivo y otros elementos que serían de interés para la causa.

El detenido, de 59 años, quedó a disposición de la Fiscalía Penal 2, que investiga su posible participación en los robos registrados en la zona céntrica.

Las autoridades destacaron la importancia de la colaboración ciudadana y el trabajo articulado entre el sistema de 911, videovigilancia y personal policial, lo que permitió esclarecer en pocos minutos un hecho que mantenía en alerta a omerciantes de la capital.

 

Temas de la nota

Temas de la nota

Últimas noticias

