Villa Luján: Denuncias desoídas, autos aplastados tras la caída de un árbol

Un árbol de gran porte que llevaba más de tres décadas en la vereda de Villa Luján se vino abajo en la madrugada de este jueves y provocó un verdadero desastre en la calle Prado al 2200. El desplome ocurrió cerca de las 5.30 de la mañana, en medio de ráfagas de viento, y afectó a cuatro vehículos estacionados: un Renault 12 Break, un dos Renault Clío, un Fiat Spazio que quedaron aplastados bajo las ramas.

Según relataron los vecinos, no se trató de un hecho sorpresivo: las denuncias comenzaron en agosto pasado, cuando el ejemplar ya había mostrado señales de debilidad. “Primero se partió en dos por el viento zonda y cayó sobre un poste de luz. Estuvimos semanas sin electricidad hasta que lo cambiaron. Después cortaron solo una parte del árbol y nunca más volvieron. Ahora pasó lo peor”, señaló una de las vecinas afectadas, cuyo vehículo quedó destruido.

La mujer recordó que la primera denuncia formal fue realizada el 1 de agosto, después de que una parte del árbol cediera y ocasionara el corte de energía en toda la cuadra. “El árbol estaba condenado a caerse. Lo advertimos a la Municipalidad, a Defensa Civil, incluso llamamos al 911 anoche para ver si podían cortarlo porque el viento era fuerte. Nadie vino y ahora nos pasó esto”, denunció.

Los testimonios de los damnificados coinciden: al menos dos de los autos dañados pertenecen a una misma familia y otro corresponde a un vecino de enfrente. “Nos levantamos sobresaltados por el ruido. Fue tremendo. Cuando salimos vimos todo tapado de ramas. El auto quedó aplastado. Ahora queremos saber quién nos va a responder por esto”, agregó otra vecina.

El desplome también provocó la rotura de un poste que lleva cables de teléfono, de televisión por cable entre otros. Un automóvil Renaul Clío hizo de tope para que el poste no caiga sobre la calle pero le aplastó parte de la parte trasera del mismo.

Ahora, la gran incógnita es quién se hará cargo de los daños materiales. Los vecinos aseguran tener las constancias de los reclamos previos y apuntan directamente contra la Municipalidad, a la que acusan de desoír los reiterados pedidos de intervención.