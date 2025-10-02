Hallan a un hombre sin vida en el canal de avenida Yrigoyen

Hallan a una persona sin vida en el canal de Avenida Yrigoyen. La lamentable noticia se conoció luego de un llamado al Sistema de Emergencias 911, cerca de las 4 de la mañana. Tras el alerta, efectivos policiales se dirigieron hacia el lugar y constataron la presencia de un hombre sin vida.

Al parecer, sería una persona en situación de calle que solía transitar y dormir en horas de la noche por esa zona. Por el momento, no se brindó mayor información, aunque todo indicaría que el hombre, de unos 28 años, habría decidido quitarse la vida.