construcción en Salta
Reality musical
Educación
Abogados de Salta
Crecida del río Bermejo
Elecciones 2025
Campo Quijano
Presupuesto 2026
Rosario de Lerma
Municipios

El reacondicionamiento de las escuelas todo el año en Rosario de Lerma

El municipio rosarino lleva adelante el mantenimiento.
Lunes, 20 de octubre de 2025 00:30
El municipio de Rosario de Lerma, a través del área de Obras Públicas, trabaja junto a los directivos de las instituciones educativas de la ciudad, concretando diversas refacciones, obras y acciones que contribuyen a mejorar las condiciones edilicias, educativas y laborales de niños, jóvenes y de toda la comunidad educativa.

Un ejemplo de este trabajo articulado se refleja en la Escuela Coronel Torino, donde el municipio realizó importantes mejoras edilicias que permitieron recuperar un espacio que estaba en desuso y que una vez recuperado se convertirá en un aula taller para los mas de 506 niños que concurren a este establecimiento escolar.

El director del establecimiento Oscar Orlando Sánchez destacó la labor realizada: "Quedó hermosa el aula-taller para los niños. El trabajo que hizo el municipio en la escuela fue poner a punto un aula que hacía años estaba sin uso. Ahora está en condiciones para funcionar plenamente", expresó.

Las tareas incluyeron la reparación de filtraciones, la colocación de durlock en la cocina, y la impermeabilización de los sectores de baños y aulas de primer ciclo y séptimo grado, como así también se realizan los trabajos de desmalezado, plomería y electricidad cada vez que resultan necesarios.

"Nosotros tenemos jornada extendida y nos hacía falta un aula. Los muchachos de la obra ya arreglaron y avanzan con otros sectores. Vemos que el Intendente se preocupa por el trabajo en la escuela como así también en todas las escuelas de Rosario de Lerma. Desde ya, muy agradecido", agregó.

El intendente Sergio Ramos destacó que "desde el municipio estamos acompañando siempre a las instituciones educativas".

"El objetivo es brindar mejores espacios para enseñar, aprender y trabajar, por entendemos que esta es la base para crear una sociedad mas justa y más inclusiva"

 

Temas de la nota

