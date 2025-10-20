Elecciones 2025: se realizó el simulacro con la boleta única papel

La titular de la Dirección Nacional Electoral (DINE), María Luz Landivar, pidió "paciencia" en la aplicación del nuevo sistema de la boleta única de papel (BUP), al encabezar el simulacro de transmisión en la sede del Correo Argentino, en Barracas.

Señaló que hubo 13.000 personas trabajando durante todo el proceso en todo el país y que fueron 108.000 los telegramas que se utilizaron para la prueba. Ademas, destacó que en, aproximadamente, tres horas se transmitieron 87.000 telegramas, es decir que "el 80% de los mismos había sido escrutado".

"El domingo es una primera elección con un sistema nuevo, que es la BUP. Es muy probable que las autoridades de mesa tengan alguna dificultad escrutando, así que hay que tener paciencia. Van a hacer un trabajo increíble, pero tengamos paciencia", indicó.

Conectividad

Por otra parte, informó que en estas elecciones cuentan con 14.370 establecimientos con conectividad y lo comparó con las votaciones de 2023, donde hubo 10.400: "Avanzamos un montón", añadió, y agregó que tienen 953 centros de soporte del correo "disponibles para alguna eventualidad".

Con respecto al proceso de transmisión y digitalización de los telegramas, dijo que "no imagino ninguna complicación distinta" de las que pueden suceder desde que se utiliza este modo de emisión de datos. "Es un sistema que está recontra sólido y que los argentinos, los fiscales y los partidos ya conocen", agregó.

En otro orden, recordó que este año solamente hay cuatro provincias que eligen cargos provinciales en conjunto con la Nación. Se trata de Catamarca, La Rioja, Mendoza y Santiago del Estero, que además elige gobernador. Allí, los ciudadanos van a votar con dos urnas diferenciadas.