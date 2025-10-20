Elecciones legislativas 2025: ¿Cómo votan quienes eligen dos categorías?

La directora Nacional Electoral, María Luz Landívar, pidió prestar especial atención a las categorías de la Boleta Única de Papel (BUP) que se utilizará el próximo domingo en las elecciones legislativas, en especial, en las provincias que también eligen senadores. "Es muy importante que los que votan senadores y diputados se acuerden de hacer dos marcas. Si no hacen les va a quedar en blanco y será nulo", remarcó.

"Por primera vez en el territorio nacional los argentinos vamos a votar con boleta única de papel. Tiene sus novedades, por ejemplo, no hay más cuarto oscuro, ahora se transformó en una cabina de votación", reveló. Y puntualizó: "Entrás al aula y vas a encontrar a la autoridad de mesa junto con los fiscales y las dos cabinas de votación para que vos puedas votar. No va más eso de llevar la boleta de tu casa, no hay más boletas que la que te da la autoridad de mesa".

"La única boleta oficial para votar en esta elección es la que te va a dar la autoridad de mesa, que va a desprender de un talonario y va a firmar y te la va a entregar", insistió.

Aseguró que la BUP facilita lo que en la boleta tradicional configuraba un "corte", que deberá instrumentarse con marcas en los distintos casilleros de cada categoría. "Si vos querés cortar boleta, haces una cruz en cada columna distinta en cada una de las categorías y se acabó", explicó.

Destacó que los primeros resultados de la elección se oficializarán a las 21, cuando cada provincia haga su recuento, incluso Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca y Mendoza, que elegirán autoridades locales.