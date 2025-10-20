La construcción, en un momento crítico con una caída del 50%

El sector de la construcción en Salta atraviesa una crisis profunda. La paralización de obras nacionales, la disminución de la inversión privada y el encarecimiento sostenido de los materiales conforman un panorama crítico.

"El contexto económico se siente", afirmó Juan Manuel Guiñez, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción Delegación Salta, en diálogo con Radio Salta.

"Se ve una merma en la actividad, en el consumo de cemento y en el empleo. Hay menos gente contratada, y esos son datos que tenemos desde la Cámara Argentina de la Construcción", señaló el ingeniero.

De acuerdo al representante empresarial la caída en la actividad ronda el 50%.

El impacto de la Obra pública

"En la obra pública, especialmente en las financiadas con fondos nacionales, se sintió mucho. Muchas quedaron truncas, aunque la Provincia, con un gran esfuerzo, logró reactivar algunas. Pero hay un freno claro en la actividad", describió.

En el sector privado, la situación no es mejor. "Muchos proyectos se frenaron por el contexto económico —dijo Guiñez—. Hoy el costo de construcción es alto, y la incertidumbre no permite avanzar con nuevos edificios o desarrollos. Se nota en la ciudad: ya no se ve la cantidad de grúas ni de obras que había hace un par de años".

El dirigente señaló que incluso la pequeña construcción doméstica se encuentra prácticamente detenida. "Uno recorre los barrios y ya no ve la ampliación, el local chico o la refacción de vivienda que antes eran comunes. El poder adquisitivo quedó muy atrás y la gente ya no puede encarar ni una obra chica", señaló.

Empleo en retroceso

La retracción tiene un correlato directo en el empleo. Según el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (Ieric), en julio de 2025 Salta registró una caída del 19,5% en los puestos de trabajo formales, la segunda mayor del país, solo detrás de Santa Cruz (-29,4%).

"Las empresas del sector hacen un esfuerzo muy grande para sostenerse las estructuras", explicó Guiñez. Y aclaró que hasta ahora no hubo cierres masivos de constructores, pero sí reducciones considerables. "Muchas empresas quedaron paralizadas, sin actividad, pero mantienen parte de su personal fijo esperando que la situación mejore", indicó.

En el acumulado del primer semestre del año, de acuerdo al Ieric, Salta se ubicó entre las tres provincias con mayor contracción laboral, con una baja del 19% respecto al mismo período de 2024. En contraposición, el promedio nacional mostró una suba del 3,1%.

Costos en ascenso

Mientras la actividad cae, los costos de construcción siguen en aumento. De acuerdo con el Colegio de Arquitectos de Salta (CAS), en agosto el metro cuadrado de construcción se ubicó en $1.387.903 para el sistema tradicional (ladrillos y cemento) y en $1.471.911 para el sistema seco (steel framing).

Hace un año, esos valores eran de $1.146.558 y $1.233.178, lo que implica una suba superior al 20% interanual, y un acumulado del 130% en dos años, según la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco).

"Hoy construir está caro en todo el país. Es difícil encarar una vivienda particular o un edificio nuevo. La gente que quería hacer su casa no llega con el presupuesto, y los desarrolladores frenan los proyectos grandes porque no cierran los números",dijo Guiñez.

A nivel nacional, el Índice del Costo de la Construcción (ICC) del Indec marcó en septiembre un incremento del 3,2%, con alzas del 2,9% en materiales, 3,7% en mano de obra y 3% en gastos generales, el mayor aumento de 2025 después del salto de diciembre pasado.

Expectativas del sector

Pese a la retracción, Guiñez se mostró moderadamente optimista: "Somos entusiastas. Tenemos la expectativa de que las cosas cambien. Esperamos que la Provincia siga adelante con sus proyectos propios y con aquellos que viene gestionando ante la Nación. Eso nos permite mantener algo de movimiento".

Entre los sectores con cierto dinamismo, el presidente de Camarco Salta destacó el impacto de la minería, que empieza a generar demanda de obras vinculadas a infraestructura, servicios y vivienda en zonas productivas.

"Se está viendo un pequeño repunte en obras relacionadas con la minería. Todavía es incipiente, pero genera expectativa porque podría dinamizar otras actividades", sostuvo.

De todos modos, Guiñez admitió que el panorama 2025 cerrará con números negativos. "Prácticamente el año está terminando. Hay que esperar un cambio en el contexto económico y político para que el sector pueda volver a crecer".