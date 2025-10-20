PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
14°
20 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

construcción en Salta
Reality musical
Educación
Abogados de Salta
Crecida del río Bermejo
Elecciones 2025
Campo Quijano
Presupuesto 2026
Rosario de Lerma
construcción en Salta
Reality musical
Educación
Abogados de Salta
Crecida del río Bermejo
Elecciones 2025
Campo Quijano
Presupuesto 2026
Rosario de Lerma

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR BLUE

$1485.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Espectáculos

Llegará el gran espectáculo "Esencia Latinoamericana"

Estará a cargo de la la escuela de arte del profesor Lito Luna.
Lunes, 20 de octubre de 2025 00:30
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El próximo 25 de octubre en la Casa de la Cultura a partir de las 21.30, la Escuela Latinoamericana de Arte de Lito Luna, bajo la dirección artística del maestro José Daniel García presenta "Esencia Latinoamericana". Un espectáculo integral con las diferentes disciplinas que muestran su potencialidad artística. Esta expresión como es la danza sirve como herramienta para canalizar emociones intensas, cada movimiento, gesto y expresión facial nos permite contar historias y expresar una gama de sentimientos que impacta en el público.

En general, la danza folclórica de cualquier país no solo es un baile, sino es una manera de mantener viva la memoria colectiva y entender quienes somos como pueblo, fortaleciendo el sentido de pertenencia y comunidad para ser trasmitido de generación en generación. El variado programa de este evento artístico recreara danzas del repertorio folclórico argentino, tango, flamenco y latinoamericano.

"En lo que respecta al folclore argentino, encontraremos matices que representan las tradiciones y la identidad de cada una de las regiones que conforman nuestra geografía dancística. Reflejando historias y las costumbres ancestrales de nuestro país enriquecido por sus características y particularidades de cada uno de sus bailes, fortaleciendo así el sentimiento profundo del colectivo social", dijo Luna.

"En cuanto al tango que es el arte que exige entrega total, disciplina y técnica, permite al artista manifestar a través del cuerpo y el alma, la pasión, el dolor la nostalgia, el drama, el desamor, es un rico tapiz de emociones con poesía historia e identidad", agregó.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD