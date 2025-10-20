Llegará el gran espectáculo "Esencia Latinoamericana"

El próximo 25 de octubre en la Casa de la Cultura a partir de las 21.30, la Escuela Latinoamericana de Arte de Lito Luna, bajo la dirección artística del maestro José Daniel García presenta "Esencia Latinoamericana". Un espectáculo integral con las diferentes disciplinas que muestran su potencialidad artística. Esta expresión como es la danza sirve como herramienta para canalizar emociones intensas, cada movimiento, gesto y expresión facial nos permite contar historias y expresar una gama de sentimientos que impacta en el público.

En general, la danza folclórica de cualquier país no solo es un baile, sino es una manera de mantener viva la memoria colectiva y entender quienes somos como pueblo, fortaleciendo el sentido de pertenencia y comunidad para ser trasmitido de generación en generación. El variado programa de este evento artístico recreara danzas del repertorio folclórico argentino, tango, flamenco y latinoamericano.

"En lo que respecta al folclore argentino, encontraremos matices que representan las tradiciones y la identidad de cada una de las regiones que conforman nuestra geografía dancística. Reflejando historias y las costumbres ancestrales de nuestro país enriquecido por sus características y particularidades de cada uno de sus bailes, fortaleciendo así el sentimiento profundo del colectivo social", dijo Luna.

"En cuanto al tango que es el arte que exige entrega total, disciplina y técnica, permite al artista manifestar a través del cuerpo y el alma, la pasión, el dolor la nostalgia, el drama, el desamor, es un rico tapiz de emociones con poesía historia e identidad", agregó.