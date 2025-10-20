El héroe de cuatro patas: una nena se perdió en Los Toldos y su perro la cuidó hasta que la hallaron

Final feliz en Los Toldos. Una jornada que comenzó con angustia terminó con aplausos, abrazos, emoción y lágrimade de alegría en el Paraje El Arazay, una zona rural de Los Toldos, al norte de Salta. Allí, una niña de 3 años desapareció de su hogar alrededor de las 16.30 del sábado, provocando una intensa movilización entre vecinos, familiares y efectivos policiales.

Apenas se conoció la noticia, se activó un operativo de búsqueda que involucró a personal de la Policía de Salta, agentes sanitarios y pobladores que se sumaron espontáneamente para rastrear cada sendero del monte. La búsqueda se extendió por caminos de difícil acceso, entre cerros, matorrales y quebradas, en un terreno característico de la zona fronteriza con Bolivia.

Después de más de cuatro horas de rastrillaje ininterrumpido, cerca de las 20.30, la menor fue encontrada sana y salva a unos dos kilómetros de su casa, en inmediaciones de la caja de agua del paraje. A su lado, fiel y tranquilo, estaba su perrito guardián, que la acompañó durante todo el recorrido y nunca se apartó de ella.

De acuerdo con lo informado por Radio Orán FM 90.9, la niña fue rápidamente asistida por una profesional médica y trasladada al centro de salud local, donde confirmaron que se encontraba en buen estado general. La pequeña había caminado más de dos kilómetros por el monte, guiada -según testigos- por su inseparable cachorro, que se convirtió en el héroe inesperado de la jornada.

El hallazgo generó una profunda emoción en toda la comunidad. Vecinos y rescatistas celebraron el final feliz de una historia que mantuvo en vilo a Los Toldos durante toda la tarde. La combinación de solidaridad, trabajo conjunto y el instinto animal fue clave para que la niña regresara sana a los brazos de su familia.

