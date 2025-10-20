Catherine Fulop será operada tras una caída: “Quiero estar bien para cuando nazca mi nieta”

Catherine Fulop se dio un fuerte golpe durante su visita a uno de los shows de Erreway y decidió pasar por el quirófano para terminar de recuperarse. "Se vive con el hombro roto y no pasa nada, pero yo no quiero estar a medio andar. Lo que pasa con el hombro es que pierdes como movilidad, fuerza, y como yo entreno, yo no quiero vivir así, además tengo que cargar a mi nieta", dijo la actriz, en diálogo con Intrusos.

La actriz dijo que día del golpe no se dio cuenta del dolor, pero con el tiempo la molestia continuó y quiere estar en las mejores condiciones para marzo del año que viene ya que nacerá su nieta, fruto de la relación de su hija mayor, Oriana Sabatini, con el futbolista Paulo Dybala.

"Yo tengo el umbral del dolor como alto. Yo a los dos días me iba a Japón, y es como que, nada, yo esa noche me tomé un desinflamatorio, me puse un poquito de hielo, a la mañana no estaba ni moretoneada, no me había pasado en realidad nada. Claro, en el viaje, cargando la valija, íbamos en tren, subir, bajar, los lugares son chiquitos, tenía que montar la valija encima de la cama. No sé, todos esos movimientos, se ve que me fueron empeorando el brazo, y ahí fui sintiendo que no tenía fuerza, que me dolía", explicó.

Cuando Fulop volvió al país ya no soportaba el dolor: "Decidí hacerme una revisión, me hicieron los estudios, y se me cortaron, no sé, se me cortó un tendón, los ligamentos...".

La cirugía se llevará a cabo el próximo 27 de noviembre. "Yo igual estoy como entrenando, muevo el brazo, perfecto, o sea, fue un descuido", reconoció Catherine, que se definió como "bastante atolondrada" porque en el show de Erreway ya le habían advertido sobre el escalón que había en el escenario, pero fue ella la que no prestó atención.

Sobre la cirugía, detaló que rápidamente se pondrá en movimiento para que la recuperación sea más eficaz: "Antes te operaban y como que te dejaban inmovilizado. Ahora lo primero que hace cuando te operan es levantarte, que camines, que ejercites... Yo espero que en menos de un mes estar de vuelta activa. Mi nieta nace para el 11 de marzo! Yo tengo que cargar a esta niñita".