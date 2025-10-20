Milei se baja de la Provincia, cancela todos sus actos y deja a Santilli solo

Punto final para la campaña de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires. En una decisión sorpresiva y de alto impacto político, el Presidente canceló toda su agenda de actos en el distrito más importante del país y se despidió de manera anticipada de la batalla electoral bonaerense, dejando al candidato Diego Santilli al frente de la última y decisiva semana de cara a las legislativas.

La determinación se tomó este fin de semana en Olivos. El mandatario suspendió la actividad que tenía prevista para este miércoles en Ezeiza y no volverá a encabezar ningún otro evento en el territorio que gobierna Axel Kicillof.

Una campaña caótica y violenta

La decisión llega tras una errática y accidentada participación de Milei en la campaña bonaerense, que incluyó la escandalosa renuncia de José Luis Espert y estuvo marcada por escraches, protestas y actos que debieron ser suspendidos abruptamente en distritos como Lomas de Zamora, Moreno, Junín y Mar del Plata.

La gota que rebalsó el vaso fue el violento cierre de su última aparición, el viernes pasado en Tres de Febrero, que terminó con enfrentamientos y una militante libertaria persiguiendo con un cuchillo a fotógrafos que cubrían el evento.

La estrategia de la "derrota digna"

Fuentes de la Casa Rosada revelaron que Milei analizó este fin de semana las últimas encuestas. Tras la renuncia de Espert, La Libertad Avanza aparecía 18 puntos por debajo del peronismo. Sin embargo, los nuevos números reflejan un cambio de tendencia que, si bien no alcanza para una victoria, podría achicar la distancia a unos 8 puntos, un escenario que en el oficialismo consideran una "derrota digna".

Para no cometer más "errores no forzados" y descomprimir la tensión, el Presidente decidió correrse de la escena bonaerense. La ausencia de Milei implica también la de su hermana Karina y la del armador Sebastián Pareja.

Cierre en el interior y rumores en el Gabinete

Con la campaña bonaerense en manos de Santilli, Milei solo encabezará dos actos más antes de la veda: este martes viajará a Córdoba y el jueves realizará el cierre de campaña nacional en Rosario.

La decisión se toma en un clima de fuerte inestabilidad financiera y con un Gabinete en ebullición, donde crecen los rumores sobre la posible renuncia del canciller Gerardo Werthein por el "desmanejo diplomático" del último encuentro con Donald Trump.