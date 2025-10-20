VIDEO. La China Suárez se hartó y le respondió a los comentarios negativos de su video viral

La China Suárez se ubicó en el ojo de la tormenta luego de volverse viral con un video de ella maquillándose, que se llenó de comentarios negativos. Previo a limitar las interacciones en su posteo, la actriz se hartó y contestó a las diferentes críticas.

En el Día de la Madre, la China compartió un video mostrando su look, etiquetando a las marcas de los maquillajes y accesorios que utilizó, como forma de colaboración. Los usuarios comenzaron a dejar comentarios negativos, que la obligaron a limitar sus interacciones.

“Uffff señora ya se nota que el paso del tiempo no perdona”, escribió una usuaria. “Pero que valorrrrr Silvia Soledad!!!”, contestó.

“Caro, me encanta el filtro de tu foto! Me podrás decir cuál es, por favor? Gracias!”, lanzó filosa.

“Cómo pasar a tener 20 años más en un segundo”, se burló otra cibernauta.

Sin filtros, la China la invitó a ella a lucir su look: “Siiii, me encantaría un tutorial del maquillaje de tu foto! Ese sí que está bueno!!”.