20 de Octubre, Salta, Centro, Argentina
Catherine Fulop
contravenciones en el centro
Primera Nacional
Elecciones en Bolivia
Caso $Libra
Elecciones 2025
La China Suárez
Javier Milei
Nacionales

Burla de la CNN a Javier Milei por el swap de Trump y su show en el Movistar Arena: "Un Wolverine de bajo presupuesto"

“Es mala idea darles dinero”: un programa de la CNN usó el show de Milei para llamarlo “Wolverine de bajo presupuesto” y tildarlo de “dictador”.
Lunes, 20 de octubre de 2025 20:54
La imagen internacional del presidente Javier Milei volvió a ser objeto de burlas en la prensa extranjera, esta vez en un programa de la cadena estadounidense CNN. El show de comedia Have I Got News for You utilizó la reciente ayuda económica de 20.000 millones de dólares de Donald Trump para mofarse del mandatario argentino.

El presentador del programa, Roy Wood Jr., introdujo el tema con una frase lapidaria mientras mostraba imágenes del show musical que Milei protagonizó en el Movistar Arena: "Una razón por la cual enviar 20.000 millones de dólares a la Argentina es una mala idea es porque el dinero va a este tipo".

Tras exhibir el clip de Milei cantando en la presentación de su libro, uno de los panelistas del show agregó entre risas: "Escuchá. Si no dejas que tus hijos se dediquen al arte, esto es lo que pasa. Lo van a hacer en algún momento. Es antes de que sean dictadores o después".

Cuando el presentador explicó que se trataba del presidente argentino, otro de los comediantes lanzó la definición que se viralizó: "Un Wolverine de bajo presupuesto, ahí lo tenés". Y otro más se sumó a las burlas, asegurando que Milei "parece el presentador de un magazine británico con acusaciones pendientes".

Esta no es la primera vez que el estilo del Presidente genera burlas en la televisión estadounidense; meses atrás ya había sido parodiado en el icónico programa Saturday Night Live.

 

 

Últimas noticias

