Salta

Se habilitaron las obras de reconstrucción del canal Hipólito Yrigoyen: el sector que quedó como nuevo

Tras el colapso de los taludes y el deterioro del sector, se ejecutaron tareas de limpieza, reconstrucción y mejoras urbanas que incluyen veredas accesibles, luminarias LED y una nueva plaza.
Lunes, 20 de octubre de 2025 21:32
Las obras de reconstrucción del canal pluvial Hipólito Yrigoyen fueron habilitadas por la Municipalidad, en la zona de barrio 20 de Junio, entre el puente Las Bumbunas y la calle Nicolás Medina.

El coordinador de la Subsecretaría de Gestión de Obras Públicas, Sergio Andrada, explicó que “luego del colapso que sufrieron los taludes, que generaron hundimientos en las calzadas y obstrucciones en el interior del canal, procedimos a la limpieza del tramo y a la reconstrucción de los revestimientos”.

Según detalló, los trabajos incluyeron nuevos taludes y soleras de hormigón, además del armado de gaviones de piedras para mejorar el drenaje y el escurrimiento del agua de lluvia.

“También construimos las veredas e instalamos una pasarela para favorecer el tránsito peatonal en la zona, como así también la recreación y el esparcimiento de los vecinos del lugar”, destacó Andrada.

El funcionario agregó que las obras se completaron con la construcción de una plaza con bancos y canteros, e instalación de nuevas luminarias LED, que aportarán mayor seguridad y visibilidad.

Finalmente, se remarcó que las nuevas veredas cuentan con rampas de accesibilidad, en el marco de las políticas municipales de inclusión y accesibilidad para personas con discapacidad o movilidad reducida.

