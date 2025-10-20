PUBLICIDAD

20 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Caso $Libra
Elecciones 2025
La China Suárez
Javier Milei
Fórmula 1
Canal Yrigoyen
Liga Profesional
Elecciones 2025 en Salta
Deportes

VIDEOS. Riestra ganó y es puntero, Barracas Central empató y ya piensa en Boca

El maleveo venció a Instituto y lidera la zona de River. El guapo sacó un punto en la cancha de Tigre en un partido con polémicas.
Lunes, 20 de octubre de 2025 22:25
Barracas Central empató con Tigre 2-2 este lunes por la decimotercera fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2025, mientras que Deportivo Riestra venció a Instituto de Córdoba y sigue siendo puntero en la zona B.

Los goles para el Guapo los convirtieron Jhonatan Candia, a los 27 minutos del primer tiempo, y Gonzalo Morales, a los 39’ del complemento, mientras que para los locales anotaron Ignacio Russo, a los 38’, y Sebastián Medina, a los 48’, ambos en el segundo periodo.

Por su parte, Elías Cabrera se fue expulsado a los 35 minutos de la etapa inicial y dejó al Matador con diez jugadores durante gran parte del cotejo.

Con este resultado, los dirigidos por Rubén Darío Insúa quedaron en la sexta posición de su grupo con 18 puntos, mismos que el Matador, Belgrano y Racing, pero con un duelo menos por el encuentro pendiente ante Boca tras la postergación del mismo por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo.

En tanto, Barracas Central se pondrá al día con el calendario el próximo lunes cuando reciba al Xeneize en el estadio Claudio Fabián Tapia desde las 16:00.

 

Riestra sigue liderando la zona B del Torneo Clausura 2025

Riestra se impuso por 1 a 0 a Instituto en el estadio Guillermo Laza, por la decimotercera fecha del Torneo Clausura 2025.

El único gol del partido fue convertido por el delantero Jonathan Herrera, a los tres minutos de la segunda etapa.

Con el triunfo, el equipo del Bajo Flores se mantiene en la primera posición de la zona B, con 27 unidades, mientras que Instituto cayó al décimo lugar, con 15 puntos.

En la próxima fecha, el “Malevo” deberá visitar a San Lorenzo, mientras que el conjunto dirigido por Daniel Oldrá será local de Rosario Central. Ambos partidos son con día y horario a confirmar.

 

